Kiki Smith à la Fondation Thalie

Cosmogonie

D’après la définition du Larousse, cosmogonie désigne à la fois la science de la formation des objets célestes (planètes, étoiles, galaxies, etc.) et la partie des mythologies qui raconte la naissance du monde et des hommes. Inner Bodies nous y entraîne avec des bronzes représentant ici une comète, là des visages aux yeux clos entourés d’excroissances végétales dans une fusion entre homme et nature. Les étoiles en bronze patiné ("Expectation") et les croissants de Lune rappellent le refus de l’artiste de hiérarchiser les genres entre art et art décoratif. Les autoportraits à l'encre ou la mine de plomb sont toujours saisissants, dévoilant l’animalité dans l’être humain. Ils sont rehaussés de feuilles d’or, enluminure de notre humble condition, mais aussi symbole de notre intégration dans un universel cosmique. Particulièrement puissant et quelque peu malaisant, le double portrait intitulé " Eclipse : vingt-sept juillet ", renvoie à ce jour de 2018 où la Lune a disparu dans l’éclipse totale qui sera la plus longue du 21e siècle. À y regarder plus attentivement, chaque portrait revient sur une ébauche précédente, donnant un visage imparfait, trouble, avec un regard composé de quatre yeux, deux pour voir le réel et deux - peut-être - pour voir au-delà.