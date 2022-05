Kiki Lowatt, heureux propriétaire d’une Tesla !

Kiki Lowatt, un utilisateur convaincu de l’électrique, et propriétaire d’une Tesla, est venu vanter les mérites de sa voiture, et donner ses trucs et astuces pour recharger facilement ce véhicule incontournable, selon lui, dans le futur.

Les enjeux environnementaux poussent de plus en plus de Belges à investir dans une voiture électrique pour réduire leur emprunte carbone. Est-ce LA bonne idée pour agir pour la planète ? Les bornes de recharges sont-elles toujours accessibles ?

Kiki Lowatt est venu raconter son quotidien d’utilisateur de l’électrique. Pour lui, pas de doute, sa Tesla, c’est une MERVEILLE !

Elle ne pollue pas, et il l’utilise quand il veut… Sauf quand il pleut car les essuie-glaces déchargent la batterie… Sauf quand il fait froid, car le chauffage décharge la batterie… Sauf quand il fait trop chaud, car l’air conditionné décharge la batterie… Sauf quand il ne connaît pas le chemin, car le GPS décharge la batterie… Sauf quand il doit tourner à droite, car le clignotant décharge la batterie…

Attention aussi à ne pas rouler avec des gants, à cause du volant à reconnaissance digitale. Il faut également éviter de porter un bonnet, puisque le rétroviseur est à reconnaissance faciale… Quant au système de déverrouillage du véhicule, il est à reconnaissance vocal. Une extinction de voix n’est donc pas recommandée.

Bref, rouler en Tesla, c’est génial !