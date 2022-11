Kiki l'innocent au Gala Voo Rire

C’est l’humoriste qui monte en Belgique francophone. Martin Charlier, ou Kiki l’innocent, est une des figures emblématiques du Grand Cactus, sur TIPIK. Mais le liégeois a déjà derrière lui une carrière de plus de 15 ans. Martin vient d’ailleurs de célébrer ce cap de 15 années en s’offrant pour la première fois la scène du prestigieux Forum de Liège. C’est là que Frédéric Deborsu a suivi Martin Charlier, jusque dans sa loge. Et les invités-surprises ne manquaient pas : Kody, Pablo Andres, les Taloche ou Freddy Tougaux. Du très beau monde et un moment empreint d’une grande émotion et de beaucoup de rires...