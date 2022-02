Kiki Dee, la Femme Derrière l’Immense Duo ''Don’t Go Breaking My Heart''

L’année d’après elle enchaîne avec l’album et le single "I’ve Got the Music in Me". Le succès est fracassant et lui offre les premières parties des tournées mondiales d’Elton. Après ces longues tournées internationales, elle revient en studio en 76 pour enregistrer LE plus grand succès de sa carrière. C’est un duo qui l’a fait entrer dans l’Histoire, avec Elton John "Don’t go Breaking my Heart". Le titre se classe en première place du chart national anglais, et au Billboard Hot 100 U.S. Kiki Dee et Elton semble alors incarner le couple idéal. Ce qui fait sourire l’artiste car Elton n’avouera que bien plus tard son orientation sexuelle. Les seventies sont l’apogée de sa carrière. Elle travaille encore souvent avec Elton. En 1981 sur la reprise de "Loving you is Sweeter than Ever", en 82 en tant que choriste sur l’album "Too Low for Zero" ou encore en 93 sur la reprise de "True Love". En 50 ans d’amitié Elton n’a jamais manqué de lui offrir pour son anniversaire une orchidée dans un pot. Le jardin de Kiki en est orné.