"Kiffe ta race", un livre pour ouvrir les yeux

Se sentir coupable parce que l’on est dit privilégié·e est une manière de décentrer le problème sur sa seule personne au lieu d’agir pour que les inégalités disparaissent. Si le mot vous dérange plus que l’injustice qu’il dénonce, posez-vous les bonnes questions

Si le racisme existe, ce n’est pas parce que les races ont une validité scientifique mais bien parce qu’on leur confère une valeur de réalité et que les gens se comportent comme si elles existaient. Ces comportements entraînent des effets sociaux impactant toutes les sphères de la vie des personnes ciblées par le racisme.

Or, nous sommes toustes des êtres de même condition et appartenant à une seule et même race, la race humaine. Kiffe ta race mêle l’intime au politique pour parler au plus grand nombre en donnant à lire des expériences et témoignages de personnes arabes, asiatiques, noires, roms, juives, musulmanes et même de personnes blanches.

Reconnaître le racisme et son caractère systémique est un prérequis dans la lutte contre les discriminations. Face à une personne qui les dénonce, la moindre des choses, c’est de ne pas les nier.

Au fond, la race, ça existe ou pas ? C’est notre héritage, on ne peut rien y changer. Ça sert à quoi, de déboulonner les statues ? Interpellant directement les lecteur·trices, s’adressant à chacun·e d’entre nous sans filtre, les autrices décodent les stéréotypes, les idées reçues, les discours convenus et posent les bases d’un universalisme qui ne soit plus l’affirmation déguisée de l’identité majoritaire mais un universalisme comme la prise en compte de tous les particularismes et non comme leur négation.

Privilèges, appropriation culturelle, port du voile, intersectionnalité, fétichisation sexuelle, aucune notion n’est éludée, chacune passée à la moulinette de la déconstruction. Pour faire de notre passé commun un tremplin pour défaire nos acquis sociétaux, Rokhaya Diallo et Grace Ly nous incitent à ouvrir les yeux, sans jamais accabler les héritier·es de ces pensées dominantes qu’elles démontent.