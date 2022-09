Kiernan Shipka, l'actrice qui a grandi avec les fans de "Mad Men", héroïne de la série "Swimming with sharks"

Blonde, un vrai ou un faux biopic sur Marylin Monroe ? A quoi ressemble le film d’Andrew Dominik, présenté à la Mostra de Venise, et qui débarque sur Netflix ? Qui est Montell Fish, qui conjugue musique et foi sur Tiktok ? Qu’est-ce que le GNQQ et comment Natasha St Pier l’a inventé ? Dans Swimming with sharks, comment a grandi Kiernan Shipka, l’actrice qui jouait la fille de Dan Draper dans Mad Men ? Pourquoi Athéna, le film de Romain Gavras sur les banlieues, est-il dérangeant ? Et Suki Waterhouse est-elle plus qu’une 'It girl' ?

Plein de questions, plein de réponses dans La Semaine des 5 heures de ce 29 septembre.