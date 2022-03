KIDZIK : remporte tes places pour “Le roi qui n’aimait pas la musique” et “Souaïko"

Le Kidzik Bruxelles, l’incontournable festival musical des petites oreilles est de retour et fête ses 10 ans ! Durant tout le mois de mars, viens découvrir des spectacles originaux et des animations insolites dans une dizaine de lieux bruxellois. Au rythme des batteries, guitares, violons, flûtes, saxophones ou encore pianos, le Kidzik te fera chanter et danser !