Kidzik Bruxelles : remporte tes places pour “A Cerca” et “La famille Handeldron”

“A Cerca” : La chanteuse poétesse corse Patrizia Gattaceca nous raconte, en français et en corse, l’aventure de cette nouvelle arche de Noé affrontant vents et marées pour découvrir un nouveau monde. Hymne à la vie et à la nature, A Cerca célèbre ce voyage émouvant avec la musique et le chant pour complices illustrés sur scène par l’œuvre de l’artiste peintre Claudine Loquen

Ce spectacle se déroulera le dimanche 5 mars de 16h à 17h à la Maison qui Chante.