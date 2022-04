Kids With Buns : Nouvelles têtes de série

De nature ténébreuse et mélancolique, la musique de Kids With Buns va s'offrir une place au soleil via un numéro d'appel d'urgence : "1712". Cette ligne téléphonique, mise en place (en Flandre) pour signaler toutes formes d’abus, de violence et de maltraitance (d’enfants) est aux origines du premier single officiel du duo. "Quand j'ai entamé mes études universitaires, j'ai réalisé que mes potes n'avaient pas forcément eu la même enfance que moi", indique Amber Piddington. "Cette réalité nous a conduit à une réflexion sur les thèmes abordés dans nos chansons. Traditionnellement, notre style musical est un vecteur idéal pour des ballades romantiques ou des histoires d'amour un peu tristes. En revanche, aucun morceau n'aborde une thématique aussi sensible que les violences domestiques... Assez naïvement, nous avons voulu aborder ce sujet. Le morceau "1712" est né de l'envie de porter cette question sur la place publique." Publié le 17 décembre 2020, le premier single de Kid With Buns suscite un mélange de joie et d'émoi, de réactions positives et de compassions collectives qui, rapidement, vont prendre des proportions inattendues. "Le succès de cette chanson nous a confronté à un sentiment ambivalent. D'un côté, il y avait la satisfaction d'entendre le morceau à la radio. D'un autre côté, il y avait beaucoup d'incompréhension et de tristesse. Car de nombreuses voix se sont manifestées pour partager leurs traumatismes. Il fallait se rendre à l'évidence : le problème de société abordé dans "1712" était bien plus grave et conséquent que tout ce qu'on chantait un peu naïvement."