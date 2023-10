"Kids Coding Festival" : éveiller vos enfants de manière ludique à l’ère numérique

Ce Festival se divisera en deux volets. La première partie, exclusivement réservée aux enfants, consistera à la réalisation de plusieurs ateliers. La seconde partie de l’évènement sera consacrée à une série d’activités découvertes, en compagnie des parents qui le souhaitent, des applications concrètes de la programmation aujourd’hui. Les ateliers seront articulés autour de quatre grandes thématiques dont notamment la robotique et le gaming. Le but étant de faire découvrir aux enfants des outils pédagogiques et des supports peut être méconnu du grand public mais très qualitatifs.

Cette initiative part du constat que de plus en plus de jeunes passent du temps sur les jeux vidéo. We are Coders souhaite utiliser cet intérêt et le plaisir que le gaming leur procure afin de les initier à une pratique constructive et leur permettre de devenir acteur de leur passion. Pour Nathalie Kuborn, fondatrice du Brussels Coding Festival, il est aujourd’hui très important de continuer à éveiller les enfants au numérique puisqu’ils y sont exposés tous les jours. Les compétences numériques devenant essentielles dans notre société contemporaine, il devient primordial de former les jeunes le plus tôt possible pour leur permettre d’être mieux préparé. De plus, pour Nathalie Kuborn, apprendre le codage permet de développer des compétences à l’instar de n’importe quelle autre matière. Cet apprentissage est un outil formidable de créativité qui développe un esprit logique capable d’apporter des solutions qui soutiendront les idées futures de nos créateurs en herbe.

Le "Kids Coding Festival" se déroulera le 7 et 8 octobre 2023 au Silver Square situé au 231 Avenue Louise à Bruxelles. L’évènement est gratuit mais nécessite une réservation obligatoire via le site : https://wearecoders.org/kids-coding-festival/#