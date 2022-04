Kids: 5 astuces pour faire apprécier la lecture à votre enfant

Avec la médiatisation, les tablettes et la technologie, de plus en plus de parents ont peur pour l’avenir de leurs enfants. "En consultation, on voit de plus en plus de plus en plus de parents inquiets, car leur enfant ne lit plus" explique le Dr Barbara. Alors comment faire aimer la lecture à un enfant ? Voici quelques astuces :

Commencer la lecture le plus tôt possible ;

Dès la naissance, faites la lecture à votre nouveau-né et racontez-lui des histoires. Les bébés apprennent à parler en écoutant les adultes parler.

Faites de la lecture un jeu ;

Quand vous faites la lecture à des enfants, c’est important de décrire les personnages et les objets que vous lisez. Vous pouvez également imiter les cris. Il y a moyen de créer un jeu autour de la lecture, pour capter l’attention des plus jeunes. "Ce qui est important, c’est que les enfants apprennent à aimer les livres, bien avant de savoir lire" ajoute le Dr Barbara. Les enfants qui sont habitués aux livres dès le plus jeune âge vont les apprécier d’autant plus en grandissant.