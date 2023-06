Kid Noize tombe le masque… ou presque

L'homme à la tête de singe et aux nombreux tubes, kid Noize, est sur le plateau des Enfants de chœur ce dimanche matin depuis la Ruche théâtre Royal à Charleroi.

Freddy Tougaux, Stacy Star, Richard Ruben et Christophe Bourdon tenteront de percer le mystère de l'homme à la tête de singe. Pour orchestrer tout ça, Michaël Pachen a prévu quelques happenings et bien sûr, on le confrontera aux News ou fake news.

Du rire, du second degré et une belle découverte avec l'invité qui affichera la même expression tout au long de l'émission, mais on est certains que sous son masque c'est autre chose...