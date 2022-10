Kid Noize présente son nouveau single "Better Than This" annonciateur d'un nouvel album

Ce jeudi 13 octobre, Kid Noize sort son tout nouveau single "Better Than This". Il est venu nous le présenter sur Tipik!

Après le succès de ses deux albums, "Dream Culture" et "The Man With A Monkey Face" et plusieurs singles, Kid Noize est de retour avec un nouveau single "Better Than this", annonciateur d'un nouvel album. Ce titre aux sonorités disco house en collaboration avec l'artiste belge Marigo Bay apporte de la fraicheur et du positif.

En juin dernier, Kid Noize accompagné d'Alex Germys étaient déjà de passage dans la Tipik LiveRoom afin de présenter une version inédite de leur titre collaboratif "Hallelujah" en featuring avec le chanteur hollandais Kelvin Allison. Retrouvez la vidéo ici !