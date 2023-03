Kid Noize nous emmène à "Nowera" avec un album, une tournée et une bande dessinée

Kid Noize était l’invité du 8/9 pour son troisième album Nowera, un hommage à la fête et la joie pour faire danser les foules dans les festivals. Un album accompagné du tome final de sa BD L’héritage de Nowera.

Tout fonctionne bien pour lui : troisième album, troisième grosse tournée, et troisième BD qui accompagne l’album, avec même un film dans le viseur à plus long terme. Ce nom, Nowera, "c’est l’endroit d’où vient le personnage dans la bande dessinée. Une sorte de monde parallèle où se cachent les rêves des humains", explique Kid Noize.

Pour composer cet album, Kid Noize s’est tourné avant tout vers la fête, mais pas seulement : "pour moi, ma liberté artistique c’est deux opposés : c’est les radios, faire la fête avec les gens, être positif, partager, communier avec eux ; et puis il y a une partie de l’album plus sombre, qui est plus en introspection".

Un album c’est comme la vie, c’est beaucoup plus simple de se plaindre et être énervé que d’être positif et joyeux.

En parallèle à l’album, Kid Noize sort également le dernier volet de sa trilogie BD, L’héritage de Nowera créé en collaboration avec Otocto et Lapuss'. La bande dessinée, c’est un rêve d’enfant pour lui qui voulait être dessinateur BD et a suivi des études de graphisme.

Kid Noize sera aussi présent sur de nombreuses scènes de Belgique ces prochains mois. Voici les dates à venir :

25 mars : Le Stock à La Louvière

7 avril : Reflektor à Liège

28 avril : Inc’rock à Incourt

29 juin : Feel Good à Aywaille

30 juillet : Les Gens d’ère à Tournai

4 août : Ronquières festival

25 août : Scène sur Sambre à Thuin

14 octobre : La Madeleine à Bruxelles