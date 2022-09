Kid Noize montre la folie des festivals en 2 aftermovies brefs mais intenses

Après 2 étés de diète pour cause de pandémie, la saison des festivals a cette fois tourné à plein régime et Tipik vous les a largement fait vivre en radio, ici-même et sur les réseaux sociaux. Ce fut notamment le cas des Francofolies de Spa et, tout récemment, Scène sur Sambre.

2 festivals qui avaient Kid Noize à leur affiche. Et, histoire de prolonger encore un peu et de nous faire vivre l'ambiance qui y régnait et qu'il avait su installer, Kid Noize a publié de brèves vidéos qui donnent instantanément l'envie de remettre ça l'an prochain.

Les observateurs les plus attentifs qu'à un moment, à Scène sur Sambre comme aux Francos, Alex Germys est à ses côtés sur la scène.