Kid Noize : "Avec ou sans le masque, le cinéma fait partie de mes projets"

Manu, vous êtes la compagne mais aussi la manageuse de Kid Noize. Est-ce que vous avez pu facilement scinder l’univers familial et artistique à la maison ?

Quand j’ai rejoint le projet Kid Noize, c’est vrai que le salon est rapidement devenu une extension du bureau et qu’on parlait parfois de Kid Noize jusqu’à 22H. Mais au fil du temps, on a réussi à vraiment séparer les deux. Heureusement que nous vivons à la campagne dans une maison assez grande. On a mis une règle, à partir de 19H, on mange avec les enfants et on ne parle plus de musique.

Qu’est-ce qui a changé dans votre famille après la création du projet " Kid Noize " ?

Il y a surtout eu la notoriété et l’effervescence qui va avec et qu’il faut apprendre à gérer. Heureusement comme il y a ce masque, la vie privée est bien préservée mais ce n’était pas le rôle du masque à la base.

Pas de changement de personnalité depuis qu’il se promène avec une tête de singe ?

C’est à partir du moment où il porte le masque qu’il y a un vrai changement. Ses gestes, son attitude changent. Pour le reste, il est resté le même et en fait on peut même dire qu’il s’est amélioré au fil des années.