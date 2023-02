Kick : la nouvelle plateforme concurrente de Twitch qui autorise les jeux d’argent

Ces derniers jours, une nouvelle plateforme pousse lentement et dans un silence assez assourdissant. Il s’agit de Kick, une plateforme de streaming comme Twitch et comme l’ont été Mixer, Facebook Gaming et compagnie. Un design très (trop ?) ressemblant à Twitch, des jeux d’argent autorisés, un nouveau concurrent ? On débriefe tout ça.