''Kick'' l’album studio d’INXS le plus réussi !

Le sixième album studio du groupe australien sort le 12 octobre 1987.

Janvier 1987, INXS entre aux Rhinoceros Studios à Sydney pour commencer l’enregistrement de "Kick", produit par le britannique Chris Thomas et enregistré par David Nicholas à Sydney ainsi qu’à Paris. D’abord rejeté par le Label, "Kick" est probablement le plus célèbre LP de la formation. C’est en effet sur celui-ci que l’on retrouve des standards tels que "New Sensation", "Devil Inside", "Mystify" ou encore la très belle ballade "Never Tear Us Apart". L’album a fourni au groupe une popularité mondiale, n ° 1 en Australie, il se retrouve classé dans les charts du monde entier et permet à INXS de remplir les stades à travers la planète. On estime que "Kick" s’est vendu à ce jour à plus de 10 millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis, un véritable best-seller.