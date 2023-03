Kheiron présente "Dragon", un spectacle différent chaque soir : "Quand je le raconte, on ne me croit pas !"

Révélé par le Jamel Comedy Club, propulsé par la série "Bref", consacré dès son film "Nous trois ou rien", l’humoriste Kheiron sera en Belgique au mois d’avril avec son dernier spectacle "Dragon". Un spectacle d’autant plus inédit qu’il se base sur un talent d’improvisation hors du commun faisant de chaque représentation un moment unique en communion avec le public.

Invité à la RTBF sur les ondes de VivaCité et La Première, Kheiron nous en dit plus sur ce concept de soirée unique :

"J’ai le début et la fin du spectacle, entre, je ne sais pas où je vais. Je pose des questions basiques au public et en fonction de ce qu’ils vont me donner, volontairement ou involontairement, de ce qui va se dégager, j’ai des choses déjà prêtes et je vais en improviser d’autres en direct. […] Quand je le raconte, les gens ne me croient pas !"

Une formule unique, mélange d’écriture et d’improvisation, inépuisable sur scène :

"Le seul moyen de finir ce spectacle, c’est une question de temps car je peux continuer 5 heures en vérité ! A un moment il faut que je rende la salle."

Très présent sur les réseaux sociaux où vous pouvez retrouver ses sketchs (dont celui sur la Belgique, "cet autre monde"), l’humoriste garantit que le meilleur est à retrouver sur scène porté par un rythme beaucoup plus soutenu : "Les meilleures blagues je les garde pour le spectacle, ce que je mets sur Youtube c’est la couenne."