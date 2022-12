Khaybar, d'un ancien champ de bataille au tourisme de luxe en Arabie saoudite.

Habitée depuis plus de 200000 ans selon les archéologues, la ville, autrefois formée de huit forteresses défensives surplombant l'oasis, était une étape essentielle sur la fameuse "route de l'encens", une importante voie du commerce international qui reliait l'Inde aux pays du Moyen-Orient. La route passait par Médine, au sud de Khaybar, et par Al-Ula, une autre ville du désert située plus au nord.

Dans les années 1970, le gouvernement saoudien a encouragé les habitants à quitter les vieilles habitations pour de nouveaux quartiers construits à proximité, équipés de plomberie et d'électricité. "Nous voulions un peu de civilisation et de développement, alors nous sommes partis", se souvient Saïfi al-Chilali, un habitant de Khaybar qui avait une vingtaine d'années lorsque sa famille a déménagé.

Les anciennes habitations ont alors été abandonnées et aujourd'hui, cet ancien instituteur, âgé de 63 ans, fait partie de ceux qui s'efforcent de les faire revivre. L'ouverture de Khaybar aux touristes "est quelque chose que nous attendions depuis longtemps", assure-t-il.