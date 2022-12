Khalilou Fadiga rend hommage à Pelé : "Certaines personnes restent des éternels vivants"

Le roi Pelé n’est plus. Malade depuis de nombreux mois, il s’est éteint ce jeudi à 82 ans. Avec le départ du Brésilien, le football perd l’un de ses plus fidèles représentants. L’un de ceux qui a donné envie à des centaines de jeunes de commencer le football. Forcément, difficile de trouver les mots pour lui rendre hommage.

Nous avons interrogé Khalilou Fadiga qui ne tarit évidemment pas d’éloges envers le roi Pelé : "Il a inspiré le football comme l'a fait un certain Mohamed Ali en boxe. Certaines personnes restent des éternels vivants. Il est une légende mais malheureusement il était très âgé et fatigué. Pour tout le peuple qui aime le football, ça reste un des plus grands joueurs, voire le plus grand de tous les temps. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises avec la FIFA. Il n'a jamais été avare de conseils. C'était un monsieur très bienveillant. La plus grande icône du football mondial s'en est allé".

Qu'est-ce qu'il a apporté au foot ? "Cette technique qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est vrai qu'on connaissait le Brésil mais on a vu un jeune venir tutoyer les plus anciens et faire des choses que personne ne peut reproduire. C'est le football chatoyant, Brésilien et d'un jeune noir qui s'est imposé au football mondial de par ses qualités techniques et humaines".