Khaby Lame, la plus grande star de TikTok, a enfin la nationalité italienne, après 21 ans de vie dans le pays

Khaby Lame, la star de TikTok de 22 ans aux 150 millions d’abonnés est devenu citoyen italien, dans une procédure accélérée dont peu peuvent bénéficier.

Vous connaissez ces petites vidéos ironiques et muettes qui ont fait le tour des réseaux et lui ont permis de se hisser à la tête des stars TikTok.

Khabane Serigne Lame, de son nom complet, a commencé sa carrière sur TikTok lors du premier confinement en mars 2020 après avoir perdu son emploi dans une usine. Son ascension vers la célébrité a été fulgurante, le catapultant en deux ans à 148 millions de followers et, de fait, à la première place des créateurs de TikTok. Comme il l’expliquait au New York Times : "C’est mon visage et mes expressions qui font rire les gens. Je parle un langage mondial".