Keys domine Kasatkina en finale à Eastbourne

La joueuse américaine Madison Keys (25e mondiale) a remporté samedi le tournoi WTA sur gazon d'Eastbourne en battant la Russe Daria Kasatkina (11e) 6-2, 7-6 (15-13).

Déjà lauréate en 2014, Keys s'est imposée au terme de sa cinquième balle de match et d'un tie-break haletant, empochant ainsi son premier titre en 2023, à deux jours du début du tournoi de Wimbledon lundi.

Vainqueur de huit des dix confrontations précédentes entre les deux joueuses, Keys semblait partie pour une victoire aisée en menant rapidement 6-2, 4-1.

Mais Kasatkina a progressivement trouvé le moyen d'allonger les échanges et d'attirer son adversaire dans des schémas de jeu qui lui étaient moins favorables.

Revenue à 4-4, la Russe a même servi pour égaliser à un set partout à 6-5, mais Keys, déjà titrée dans le sud de l'Angleterre en 2014 alors qu'elle n'avait que 19 ans, s'est ressaisie pour arracher le tie-break.

Le scénario du jeu décisif, disputé comme le reste du match dans un vent capricieux et où la bande du filet semblait avoir clairement pris fait et cause pour l'Américaine, a été haletant.

Keys s'est détachée à 4-1 avec ses deux services à suivre, mais Kasatkina a égalisé à 5-5, avant de sauver trois balles de matches consécutives.

La Russe a ensuite eu quatre opportunités d'égaliser, mais elle les a toutes laissé passer.

Et c'est finalement sur sa cinquième balle de match, sur un coup droit court croisé au terme d'un échange de 31 coups que Keys a fini par venir à bout de son adversaire.