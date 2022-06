Keynote Apple : voici les cinq nouveautés les plus intéressantes

La marque à la pomme a dévoilé de nombreuses nouveautés lors de sa Keynote de ce lundi 6 juin. Voici les cinq fonctionnalités les plus prometteuses.

L’iPad se rapproche du Mac

Enfin ! Apple autorise enfin les fenêtres redimensionnables sur l’iPad. Grâce à la fonction Stage Manager (malheureusement réservée aux iPad dotés de la puce M1), il est désormais possible d’utiliser plusieurs applications en même temps (jusqu’à 4), de modifier leur taille et de les chevaucher.

“L’iPad est notre produit le plus polyvalent et nous nous réjouissons d’étendre encore ses capacités avec iPadOS 16”, a déclaré Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering d'Apple. “Avec Stage Manager, qui révolutionne le multitâche sur iPad, le potentiel de productivité sur iPad est encore plus élevé.”

On ne te le fait pas dire, Craig.