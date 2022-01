Keynote Apple : quels nouveaux produits dévoilés au printemps ?

Alors que Samsung démarrera les hostilités au mois de février, Apple devrait de son côté dévoiler ses nouveautés au printemps, lors d’une Keynote très attendue. Voici ce qu’on pourrait y voir.

Quatre produits attendus

Selon le serial leaker dylandkt, qui a un taux de fiabilité de 77,5% sur Apple Track, la marque à la pomme devrait logiquement continuer sa transition vers les puces M1. Ça sera notamment le cas pour le Mac Mini, qui bénéficiera d’un nouveau design, et d’une puce M1 Pro ou M1 Max.

L’iPad Air pourrait également être de la partie

Apple proposerait un processeur plus rapide (A15 ?), et surtout l’option Center Stage, qui permet à la caméra frontale de suivre les personnes ou de dézoomer pour laisser plus de places aux utilisateurs lors de visioconférences. Autres nouveautés possibles : une compatibilité 5G, et une caméra grand-angle de 12 MP.

L’iPhone ne sera pas en reste

Avant l’annonce de la gamme iPhone 14 en septembre 2022, Apple pourrait dévoiler un iPhone SE de troisième génération. Comme on vous l’annonçait la semaine dernière, l’appareil baptisé “iPhone SE + 5G” disposerait d’un écran LCD de 4,7 pouces et serait une “simple” mise à jour de l’iPhone SE sorti en 2020. À l’intérieur, une puce A15 Bionic viendrait remplacer l’actuelle A13.

Et l’iMac dans tout ça ?

Enfin, tous les yeux seront tournés vers l’iMac, qui pourrait s’offrir une nouvelle déclinaison de 27 pouces. L’ordinateur de bureau d’Apple, récemment redesigné (avec ses bords ultra-fins), n’est pour l’instant disponible que dans un format de 24 pouces. L’arrivée d’un modèle 27 pouces serait une manière d’attirer les professionnels, qui ont souvent besoin d’écrans plus grands. Mais le leaker dylandkt ne retient pas son souffle pour autant. Des problèmes de productions seraient en effet à prévoir.

Bref, si les rumeurs sont vraies, Apple devrait démarrer l’année en beauté. La date de la Keynote n’est pas encore connue, mais le journaliste Mark Gurman planche sur une annonce fin mars / début avril.