Kevin Trapp après le partage de Francfort face au FC Barcelone : "Je ne pense pas que ce soit un résultat logique"

Francfort est parvenu à tenir tête au FC Barcelone en quarts de finale aller d’Europa League. Dominateurs durant une bonne partie du match, les Allemands ont finalement concédé le partage après que Ferran Torres ait ponctué un sublime mouvement collectif. "Je ne pense pas que ce soit un partage logique " confessait le gardien de l’Eintracht Kevin Trapp. "Nous avons eu les meilleures occasions alors que le Barça n’a eu qu’une frappe après deux minutes et ensuite le but. Après, c’était tout. Dans l’ensemble, nous avons très bien défendu. Mais en face c’était quand même Barcelone. En début de match, on aurait dit oui tout de suite. Mais au vu du match, on aurait pu faire mieux."

En fin de rencontre, la débauche d’énergie se faisait sentir et Francfort a même terminé la partie à 10. La fatigue a-t-elle fait la différence à partir de l’heure de jeu ? "Non, nous sommes habitués à mettre de l’intensité et de l’agressivité. Quand on s’est retrouvé avec un joueur de moins, nous avons défendu plus mais c’était quand même le Barça en face. Nous devrons faire aussi bien la semaine prochaine." poursuit l’ancien portier du Paris Saint-Germain.

Une phase a aussi fait débat. En fin de première mi-temps, Francfort pensait obtenir un pénalty mais après consultation du VAR, l’arbitre serbe Monsieur Jovanovic est revenu sur sa décision initiale. "Les arbitres ont pris leur décision et on ne peut plus rien faire." conclut Kevin Trapp.