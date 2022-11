Kevin Spacey inculpé de nouvelles agressions sexuelles au Royaume-Uni

L'acteur américain Kevin Spacey, déjà poursuivi par la justice britannique pour des agressions sexuelles sur trois hommes, devra répondre de nouvelles accusations pour le même motif, a annoncé le service du procureur de la Couronne (CPS) mercredi.

"Le CPS a autorisé des charges criminelles additionnelles contre Kevin Spacey pour plusieurs agressions sexuelles sur un homme entre 2001 et 2004", a indiqué dans un communiqué le service en charge des enquêtes les plus sensibles et complexes au Royaume-Uni.