Kevin Morby : Arrêt sur images

Après avoir vécu des romances avec New York et Los Angeles, Kevin Morby est aujourd'hui de retour sur les terres de son enfance, à Kansas City, au cœur du Missouri. C'est là, loin de la hype et des soirées sans fin, que l'artiste a choisi de se fixer. "À un moment, j'ai réalisé que mon métier me permettait uniquement de rembourser un loyer. Cela faisait des années que je louais des endroits dans lesquels je ne vivais pas vraiment... Quand j'ai réalisé que tout ça n'avait pas beaucoup de sens, j'ai cherché un endroit où acheter une maison. Comme New York et Los Angeles sont impayables pour un musicien comme moi, j'ai cherché mon bonheur ailleurs. C'est comme ça que je suis revenu dans le Missouri. J’ai emménagé avec ma compagne et j’ai installé un studio d'enregistrement juste à côté de la maison." Partiellement enregistré chez lui, "This Is A Photograph" s’est étoffé du côté de Memphis, au Sam Philip's Recording Co, un studio érigé par Jerry Philips, le fils du patron de Sun Records, le berceau du rock. Produit par l’ami Sam Cohen, le nouvel album de Kevin Morby est tout sauf une expédition solitaire. Entouré par les chœurs d’anciens élèves de la Stax Academy of Music, mais aussi par la voix de la passionnante Cassandra Jenkins, la harpe de Brandee Younger (BadBadNotGood, Moses Sumney, Kanye West) ou la batterie du sublime Makaya McCraven (à voir à Dour cet été), le chanteur américain renouvelle une fois encore sa proposition, mais toujours dans le plus grand respect des traditions.