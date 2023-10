Kevin Mirallas y aura droit aussi : le Belge sera mis à l’honneur à l’occasion du match contre la Suède

Kevin Mirallas aura droit à ses adieux de la part du stade Roi Baudouin à l’occasion du match entre la Belgique et la Suède, lundi, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024 de football. Après avoir pris sa retraite en tant que footballeur le 1er septembre, l’ancien attaquant des Diables Rouges sera ainsi honoré par ses anciens supporters, comme l’a annoncé l’Union belge de football (URBSFA) jeudi.

Kevin Mirallas a fait ses débuts sous le maillot de l’équipe nationale le 22 août 2007, à l’occasion d’un match de qualifications pour l’Euro 2008 face à la Serbie. Alors joueur de Lille, 'Mira', titulaire, y avait inscrit un but dans la victoire des Diables Rouges, 3-2. Depuis, il a accumulé 10 buts pour la Belgique sur 60 apparitions, participant notamment à quatre matches de la Coupe du monde 2014. La dernière cape a été conquise le 27 mars 2018, lors d’un match amical contre l’Arabie saoudite (victoire 4-0). Aujourd’hui âgé de 36 ans, Mirallas a connu de nombreux clubs au cours de sa carrière. Formé à Lille après son initiation au Standard, il a joué pour les seniors du LOSC puis Saint-Étienne en France avant de partir pour la Grèce et l’Olympiacos, où il a fini meilleur buteur du championnat en 2011-2012 (20 buts). Le Liégeois a ensuite découvert la Premier League avec Everton, pour qui il a joué de 2012 à 2018, alors prêté à l’Olympiacos puis à la Fiorentina en Italie. Kevin Mirallas a joué un peu plus d’une saison à l’Antwerp pour ensuite rejoindre Gaziantep en Turquie, Moreirense au Portugal et terminer par une pige à l’AEL Limassol à Chypre. Comme Nacer Chadli et Simon Mignolet, lors du match contre l’Estonie en septembre dernier, Mirallas sera donc mis à l’honneur à la mi-temps du match contre la Suède.