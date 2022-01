Kevin Mirallas trouve refuge au Portugal et s’engage à Moreirense

Sans club depuis juillet 2021 et la fin de son aventure en Turquie, à Gaziantep, Kevin Mirallas a trouvé un point de chute. Le Liégeois de 34 ans a signé un contrat jusqu’en fin de saison avec Moreirense, a annoncé lundi soir le club portugais dirigé par Ricardo Sa Pinto, son coach à Gaziantep.

La saison dernière, Mirallas avait compilé 7 buts et 5 passes décisives en l’espace de 31 matches avec son club turc. Le joueur, formé au Standard, va donc découvrir un nouveau championnat, lui qui a débuté son parcours chez les professionnels à Lille (2004-2008). Il a ensuite évolué à Saint-Étienne (2008-2010) puis à l’Olympiacos (2010-2012) avant d’exploser à Everton. Après cinq saisons convaincantes, il a fait son retour à l’Olympiacos (2017-2018) en prêt avant d’enchaîner avec un nouveau prêt, à la Fiorentina (2018-2019). Il a ensuite rejoint la Belgique et l’Antwerp (2019-2020) avant d’évoluer en Turquie, à Gaziantep (2020-2021).

Soixante fois international et buteur à dix reprises depuis 2007 avec les Diables, Mirallas n’a plus joué pour l’équipe belge depuis mars 2018. De la partie à la Coupe du monde 2014 au Brésil, il n’a ensuite pas été repris pour l’Euro 2016 et le Mondial 2018 en Russie.

Après 19 journées, Moreirense est 16e et occupe une place de barragiste.