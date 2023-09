Kevin Mirallas, directeur sportif en D2 amateur : "Eden Hazard va arrêter... il est capable de partir à la retraite sans le dire"

Début septembre, Kevin Mirallas mettait un terme à sa carrière de joueur de football professionnel. Agé de 35 ans, il totalise 60 caps et 10 buts avec les Diables Rouges.

"J’avais décidé de ne plus rester à Chypre et je n’ai pas reçu une offre qui m’attirait, même si j’ai eu un contact en Arabie saoudite. J’ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière, j’ai bien gagné ma vie et j’avais envie de penser à ma famille. J’ai aussi bien senti que je me laissais plus aller qu’avant en vacances. Tout était réuni pour arrêter", a précisé l’ancien joueur de Lille, d’Everton ou de l’Antwerp, dans la DH.

L’ancien Diable est devenu… directeur sportif de l’Eendracht Alost, en D2 amateur. "Au départ, le club m’a fait une offre comme joueur/dirigeant. Mais je leur ai expliqué que j’étais déjà out quelques mois avec mon genou et que j’avais envie de passer à autre chose. On est alors arrivé sur une proposition différente. Je ne voulais pas être coach mais directeur sportif, ça me plaisait. Alost est un club ambitieux avec plus de 2.000 supporters, un club de tradition qui ne demande qu’à remonter. Le premier grand objectif, c’est de retrouver le monde pro, donc la D1B, en trois ans."

Entré en contact avec Steven Defour, entraineur du FC Malines, Mirallas a aussi appelé Romelu Lukaku pour parler de son petit frère Jordan. Il n’ose pas tenter le coup pour Eden Hazard. "Je n’oserais jamais l’appeler pour lui proposer de venir jouer en D4 belge. Je pense de toute façon qu’il va arrêter. Ce n’est pas le genre à faire une grande annonce. Il est capable de partir à la retraite sans le dire et de continuer sa vie comme si de rien n’était. S’il avait encore envie de jouer, il aurait déjà retrouvé un club", conclut-il.