Kevin Mirallas annonce sa retraite : "C’était un honneur et un privilège de porter le maillot de certaines équipes incroyables"

Kevin Mirallas a annoncé qu’il prenait sa retraite sur son compte Instagram. L’ancien Diable Rouge compte 60 sélections avec l’équipe nationale et à jouer notamment à Everton et l’Antwerp.

Clap de fin pour Kevin Mirallas. "C’était un honneur et un privilège de porter le maillot de certaines équipes incroyables et de partager le terrain avec des coéquipiers merveilleux. Représenter mon pays bien aimé a aussi été un véritable privilège. Revêtir les couleurs nationales et rentrer sur le terrain avec mes compatriotes est un sentiment qui ne peut être reproduit", a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Au total, le joueur aura disputé 553 matches en club, inscrits 107 buts et délivré 72 assists. L’ancien joueur pro devrait rapidement se reconvertir puisqu’il devrait devenir le directeur sportif de l’Eendracht Alost comme l’annonce Het Laastste Nieuws, club qui évolue en Nationale 2.

Formé au Standard, c’est à Lille que Kevin Mirallas va se révéler aux yeux du grand public. Il a ensuite évolué à Saint-Étienne (2008-2010) puis à l'Olympiacos (2010-2012) avant d'exploser à Everton. Après cinq saisons convaincantes, il a fait son retour à l'Olympiacos (2017-2018) en prêt avant d'enchaîner avec un nouveau prêt, à la Fiorentina (2018-2019). Il a ensuite rejoint la Belgique et l'Antwerp (2019-2020) avant d'évoluer en Turquie, à Gaziantep (2020-2021), pusi l'année dernière à Moreirense au Portugal et à l'AEL Limassol à Chypre. Dans sa carrière, il aura décroché deux titres en Grèce et aura joué en Premier League. Avec Everton, il dispute pas moins de 186 matches pour 38 buts et 34 assists.

Avec les Diables Rouges, on se souvient notamment de ses buts inscrits avec les U21 lors de l’Euro 2007 et avait contribué à la qualification pour les JO de 2008. Chez les Diables, il disputera notamment la Coupe du monde 2014 sous les ordres de Marc Wilmots. Au total, il aura disputé 60 matches pour dix buts inscrits. Il n'avait ensuite pas été repris pour l'Euro 2016 et le Mondial 2018 en Russie.