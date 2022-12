Kévin et Jonathan Borlée l’annoncent : ils prendront leur retraite après les JO 2024

Kévin et Jonatan Borlée ont annoncé qu'ils prendraient leur retraite après les JO 2024, à Paris.

C’était l’une des questions que se posaient les fans d’athlétisme : mais que feront Kévin et Jonathan Borlée ? En conférence de presse, les deux athlètes de 34 ans ont annoncé qu’ils n’allaient pas (encore) mettre un terme à leur carrière et qu’ils comptaient bien rester en forme et se préparer pour les JO de 2024 à Paris et qu'ils arrêteraient après.

En conférence de presse, Jonathan Borlée a pris la parole en premier en évoquant leur intérêt important pour les JO mais également les bons et les mauvais moments. Après cela, le recordman de Belgique du 400 mètres a expliqué qu’ils allaient arrêter après les Jeux de Paris : "Il est temps pour nous de songer à l’avenir, à un nouveau départ. Il est temps de nous fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. Après mûre réflexion, nous souhaitons arrêter notre carrière, mais pas avant 2024. Après les Jeux de Paris. Malgré tout, notre rage de vaincre, notre envie de nous dépasser est toujours là. Nous aimons les challenges. Les deux prochaines années vont nous mettre au défi. Nous en sommes bien conscients mais nous sommes prêts à le relever. Nous n’avons pas envie de nous arrêter et de vivre avec le regret de ne pas avoir essayé."

Dans l’Hexagone, les deux membres des Belgian Tornados viseront une médaille avec le relais, la seule qui leur manque, après avoir décroché de multiples titres sur la scène mondiale et européenne.