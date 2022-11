Kevin Denkey (Cercle Bruges) sur le Gril : "Au départ, je devais signer au… Club Bruges !"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PAPIER 1 : TOBY ALDERWEIRELD (Il prononce difficilement, du genre AD-DER-WE-REG…). " J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est un grand défenseur, il a joué la finale de la Ligue des Champions (NDLA : avec Tottenham) et il sera à la Coupe du Monde avec la Belgique. Il a dit de moi que j’étais l’attaquant le plus coriace de Pro-League ? Oui, on m’a répété ses propos : venant d’un joueur pareil, c’est un fameux compliment, je suis très honoré… Si je peux un jour avoir la même carrière que lui, je serai très, très fier ! Faire la Coupe du Monde un jour avec le Togo ? (NDLA : Denkey compte 22 caps avec les Eperviers) Pourquoi pas ? C’est bien arrivé en 2006, au Mondial allemand. J’avais 6 ans, oui : j’ai de vagues souvenirs mais je vois encore ma famille qui hurlait pendant les matches. C’était l’équipe avec Emmanuel Adebayor… que j’ai connu plus tard quand j’ai été repris en Equipe Nationale : il m’a directement pris sous son aile et m’a donné plein de conseils. Encore aujourd’hui, on garde le contact et je l’appelle de temps en temps. Pour revenir à Alderweireld, on a joué un gros match, l’un contre l’autre lors de Cercle-Antwerp : j’ai pris beaucoup de coups, car maintenant les équipes me connaissent et me collent deux défenseurs en sandwich. Donc ce jour-là, j’ai plutôt essayé de décaler pour mes équipiers, plutôt que de forcer seul. Mais j’ai aussi mes propres trucs maintenant : je ne vais pas révéler mes secrets, mais disons que je touche l’adversaire en premier, comme ça… (Il mime en nous prenant l’épaule) Le VAR a aussi changé l’approche des duels… mais ça dépend des arbitres : souvent, ils décident tout seuls avant même d’aller regarder… "

PAPIER 2 : ABDOS. (Il sourit) " Comme je l’ai dit, c’est le travail quotidien et la persévérance qui font la différence au final, sur le long terme. Le plus dangereux, c’est de rester sur ses acquis et se dire ‘si ça a marché, ça va continuer à marcher…’ Il n’y a pas de secret : moi, si je suis arrivé où j’en suis, ce n’est pas forcément par mon talent. Au Real, quand ils ont fini leur match, ils rentrent chez eux, ils récupèrent… puis ils se remettent au travail, jour après jour. En match, ma musculature est forcément un avantage car mon corps protège le ballon. (sic) Et je ne perds pas en vitesse à cause de la masse : il y a des matches où je suis parti du milieu de terrain et je suis allé marquer tout seul ! Je suis aussi l'un des rares joueurs qui n'est jamais blessé et qui s'entraîne tout le temps. Si mes abdos attirent les filles à moi ? (NDLA : il a posté récemment sur les réseaux sociaux une photo de son torse bodybuildé) Euh… ça se pourrait, je suis célibataire, donc… (Il éclate de rire) Bon allez, concentration, prochaine question ! " (clin d’œil)