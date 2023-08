Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku : le casse-tête multi-facettes de Domenico Tedesco commence

Depuis l’entame de l’été, le refrain reste globalement le même pour tous les Diables Rouges exilés aux quatre coins des pelouses européennes : on les annonce sur le départ, prêts à faire leurs valises, on les cite déjà même dans tel ou tel club et puis… pschiit, le feu de paille s’éteint aussi vite qu’il ne s’était embrasé, la rumeur retombe et le Belge reste à quai.

Le meilleur exemple ? Romelu Lukaku… bien malgré lui, qu’on a envoyé un peu partout ces dernières semaines mais qui reste, jusqu’à preuve du contraire, contractuellement un jour de Chelsea, où on ne veut plus de lui.

Cité à l’Inter, la cité de ses premiers amours, avant de se mettre la fan-base à dos, cité à la Juventus où on a très vite compris qu’il ne serait pas accueilli en héros, cité en Arabie saoudite, Lukaku a déjà virtuellement traversé la moitié du globe… sans que sa situation contractuelle n’évolue vraiment.

Forcément, ça pose question. Parce que voir l’un des attaquants les plus prolifiques de la planète bringuebalé de club en club sans trouver un port d’attache, c’est inhabituel. Parfois maladroit dans ses déclarations et tantôt blessé ces derniers mois, Lukaku s’est taillé une drôle de réputation qui fait qu’on n’ose plus vraiment franchir le pas pour le signer.

Depuis son bureau, Domenico Tedesco doit, lui aussi, garder un oeil attentif sur le "feuilleton-Lukaku". Parce que, indirectement, ça le concerne évidemment aussi et ça fait partie des nombreux casse-têtes qu’il va devoir gérer.

Dès son intronisation, le nouveau sélectionneur des Diables avait en effet annoncé vouloir faire fi des passe-droits accordés à certains anciens pour "services rendus à la nation." On avait très vite compris, Thomas Meunier le premier d’ailleurs, que, sous Tedesco, il allait falloir prester en club pour espérer être sélectionné.

Qu’adviendrait-il donc de Lukaku si, incapable de se trouver un nouveau port d’attache, il venait à échouer sur le banc de Chelsea ? On n’en est évidemment pas encore là mais le simple fait de poser la question en dit long.