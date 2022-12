Kevin De Bruyne sur les Diables rouges : "Nous n’avons pas joué un bon football depuis un moment"

Kevin De Bruyne est de retour en forme avec Manchester City après une Coupe du monde très décevante avec les Diables rouges. Ces derniers qui n’ont pas été à la hauteur, tout comme le milieu de terrain d’ailleurs. KDB est revenu sur ce Mondial au Qatar au micro de Play Sports. "La Coupe du monde n’était tout simplement pas assez bonne. Nous devons l’accepter et espérer faire mieux la prochaine fois. Pour être honnête, nous n’avons bien joué qu’en seconde période contre la Croatie. Les autres matches n’étaient pas aussi bons. Nous devons accepter cela en tant qu’équipe."

De Bruyne semble penser que le problème est plus profond que cette Coupe du monde : "Mais les deux dernières années n’ont pas été tops. Si vous regardez, vous remarquerez que nous n’avons pas joué un bon football depuis un moment déjà et que nous n’avons pas gagné beaucoup de matches non plus. Nous cherchions à faire mieux, mais je crois que ce n’était tout simplement pas possible lors de ce tournoi."

Roberto Martinez est parti, difficile de se projeter sans connaître le nom de son successeur : "Dans tous les cas, c’est un nouveau départ maintenant. L’entraîneur a dit au revoir. Cela change tout. Mais reste à savoir quel coach viendra et ce que tout cela va changer. Nous ne pouvons pas juger cela en tant que joueurs. Il faudra donc attendre mars pour être fixés."