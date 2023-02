Kevin De Bruyne sur le podium des joueurs les plus percutants de la planète

Kevin De Bruyne occupe la troisième place du podium des joueurs les "plus percutants" de la planète ces douze derniers mois, selon un classement établi par l’observatoire du Football CIES. KDB n’est devancé que par le Français Ousmane Dembélé et le Brésilien Vinicius Junior.



L’organisme spécialisé dans l’analyse du foot a mis sur pied "un indice sur base 100 prenant en compte la fréquence des dribbles et centres réussis, le temps de jeu, ainsi que le niveau sportif des rencontres disputées".



Ousmane Dembélé a récolté la note de 100 et le titre de meilleur "percuteur". L’ailier droit du FC Barcelone et de l’équipe de France fait mieux que Vincius Junior (98,7) et notre Kevin De Bruyne (98,4). Dans le top 10 on retrouve des joueurs comme Rafael Leao (AC Milan, 5e – 97,4), Kylian Mbappé (PSG, 7e – 95,5) ou Cody Gakpo (Liverpool, 9e – 94,8). Lionel Messi (93) occupe la 22e place de ce classement. On retrouve également Yannick Carrasco et Anass Zaroury (73e, 89,4) ou des éléments de Pro League comme Andreas Skov Olsen (86e, 88,7) et Loïc Lapoussin (91e, 88,5) dans le Top 100.



Au niveau des joueurs défensifs, ce sont les latéraux au profil… offensif qui se distinguent sans surprise. La palme revient à Joao Cancelo, la nouvelle recrue du Bayern, avec 87,7. Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 86,7) et Javi Galan (Celta Vigo, 86,6) sont deuxième et troisième.



Côté belge, on peut souligner la présence du Carolo Joris Kayembe (49e, 76,4) et du Gantois Alessio Castro-Montes (96, 72,7).