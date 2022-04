Kevin De Bruyne, sorti sur blessure face à l'Atletico, pourrait être absent une dizaine de jours

Son indisponibilité devrait être d'une dizaine de jours, selon RMC. Le Diable Rouge louperait donc trois rencontres : la demi-finale de FA Cup face à Liverpool ce samedi (tiens tiens, comme on se retrouve) et les matches de championnat face à Brighton et Watford. Il devrait être de retour pour les affrontements en Champions League face au Real Madrid.

On attendra une confirmation officielle de Manchester City, probablement via la bouche de son entraineur Pep Guardiola, pour acter cette information.