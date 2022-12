Kevin De Bruyne sort une déviation géniale lors de la victoire de Man City à Leeds

Kevin De Bruyne a retrouvé des couleurs depuis son retour en club. Manchester City s'est imposé mercredi sur la pelouse de Leeds United (1-3). Si KDB n'a pas été impliqué directement dans les trois buts de son équipe (dont un doublé pour l'insatiable Erling Haaland), il a néanmoins été le chef d'orchestre d'une nouvelle victoire des Citizens qui reprennent la deuxième place du classement. De Bruyne a réalisé un geste plein de classe en déviant le ballon dos au but. Un mouvement qui n'est pas sans rappeler un but de Dennis Bergkamp avec Arsenal en 2002. Manchester City accueillera Everton et son Belge Amadou Onana le 31 décembre.