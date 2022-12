Kevin De Bruyne : redoutable à Manchester City, perdu au Mondial avec les Diables Rouges

"Aujourd’hui, il a été exceptionnel", a déclaré Guardiola après la victoire dans le Daily Mail. "Kevin est ici depuis huit ans, vous le connaissez comme moi, il doit trouver le feu en lui, être un peu grincheux ou contrarié pour jouer à son meilleur niveau. C’est l’énergie qu’il a en lui. Et quand cela arrive, quel joueur."

Si Pep Guardiola n’a pas toujours su mettre toutes ses stars sur le droit chemin, avec De Bruyne, la relation fonctionne à merveille. "Je sais qu’il n’est pas facile de trouver tous les trois jours cette régularité, mais aujourd’hui il avait quelque chose en lui qui disait : Je vais le faire, je veux me battre. Quand cela arrive, c’est Monsieur Kevin De Bruyne. Que puis-je dire ? Huit ans qu’il fait tout pour ce club, c’est une légende absolue. On se souviendra toujours de lui comme l’un des plus grands joueurs de ce club."

Mais si l’on regarde plus loin, De Bruyne n’est pas le seul joueur de City à être passé à côté du Mondial. Une preuve que la tactique de coach Pep est tellement pointue que les joueurs ont du mal dans une équipe plus 'classique' avec des joueurs parfois moins bons. Phil Foden est devenu titulaire quand Raheem Sterling est parti avec l'Angleterre. Et Jack Grealish n’était pas titulaire. Côté portugais, Bernardo Silva n’a pas rayonné, tout comme Joao Cancelo et Ruben Dias.