Kevin De Bruyne peste sur la fin de match des Diables : "Si tu as le ballon, l’adversaire ne peut rien faire..."

Alors qu'elle menait jusqu'en fin de rencontre, la Belgique a été tenue en échec par le Pays de Galles (1-1) à Cardiff, samedi soir dans le cadre de la 3e journée de Ligue des nations. Youri Tielemans a ouvert la marque à la 50e avant que Brennan Johnson n'égalise en fin de rencontre (86e).

"Le début de match était un peu difficile, mais on avait le contrôle après 25 minutes dans cette partie. C’était identique durant la première demi-heure de la deuxième période. On a ensuite oublié de jouer avec le ballon. Si tu as le ballon, l’adversaire ne peut rien faire. On a donné un peu trop à l’adversaire en fin de rencontre", a analysé Kevin De Bruyne, capitaine du soir, à notre micro.