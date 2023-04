Kevin De Bruyne offre un nouveau caviar à Erling Haaland et atteint le cap des 100 assists en Premier League

Erling Haaland était de retour avec Manchester City… pour le plus grand bonheur de Kevin De Bruyne. Blessé à l’aine, le grand norvégien avait manqué le "choc" face à Liverpool la semaine dernière, ce qui n’avait pas empêché les Cityzens, portés par un grand KDB, de l’emporter facilement (4-1).

Ce samedi, Manchester City se déplaçait à Southampton lors de la 30e journée de Premier League. L’occasion pour le duo magique de se retrouver. En fin de première période, le nouveau capitaine des Diables Rouges a offert un caviar au robot norvégien qui n’a plus eu qu’à déposer sa tête au fond des filets de Bazunu (0-1, 45'). Il fallait remonter au 22 janvier dernier pour assister à une passe décisive de De Bruyne pour Haaland, une éternité quand on connaît la connexion entre les deux joueurs.

Grâce à cet assist, son 15e de la saison en championnat, le Belge est entré un peu plus dans l’histoire de la Premier League. En effet, De Bruyne a délivré son 100e assist et a donc intégré le top 5 des meilleurs passeurs de la Premier League. Il pourrait d’ailleurs rapidement dépasser Lampard (102), Rooney (103) et Fabregas (111). Il va néanmoins encore devoir délivrer pas mal de "passes dé" pour s’emparer du trône de Giggs (162).

En deuxième mi-temps, Erling Haaland a inscrit un but de plus, son... 30e de la saison pour sa première année en Angleterre. Manchester City s'est finalement imposé 4 buts à 1 et revient à cinq points d'Arsenal, solide leader.