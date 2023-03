Kevin De Bruyne meilleur passeur du monde sur les 365 jours écoulés, Mike Trésor 10e

L’Observatoire du football CIES analyse les données WyScout sur les passes décisives effectuées en championnat par les joueurs dans 75 ligues à travers le monde sur les 365 derniers jours. En pondérant le nombre de passes décisives par le coefficient sportif des rencontres disputées, c’est Kevin De Bruyne qui pointe en tête. Le Belge se classe devant Ousmane Dembélé et Lionel Messi. Mike Trésor de Genk est 10e.

On le sait depuis des années, Kevin De Bruyne est un passeur magique. Capable de mettre le ballon à n’importe quel endroit du terrain, le joueur formé à Genk distille depuis des années les caviars à ses coéquipiers qui n’ont plus qu’à finir le boulot. C’est bien simple, en 569 rencontres en club, De Bruyne a adressé pas mois de 223 assists (soit 39,2%, plus d’un assist tous les trois matches). Avec les Diables, le rouquin est à 46 assists en 97 matches (soit 47,5% presque un assist tous les deux matches).

Reste à savoir si le joueur de Manchester City est bel et bien le meilleur dans cet exercice. Et la réponse est naturellement un grand oui. L’Observatoire du football CIES a analysé les passes décisives dans 75 ligues sur les 365 derniers jours en pondérant le nombre de passes décisives par le coefficient sportif des rencontres disputés. Et c’est le milieu offensif qui arrive premier avec un score de 23,4. De Bruyne devance l’attaquant français Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Lionel Messi (PSG).

Dans ce classement, on retrouve un joueur de Pro League en la personne de Mike Trésor. Avec un score de 12,7, le joueur de Genk est 10e.

En termes purement numériques et sans pondération par le niveau sportif des rencontres, le classement est légèrement différent. Avec 19 passes décisives lors des matchs de championnat de la dernière année, trois joueurs se classent à la première place : Dušan Tadić (AFC Ajax), Ahmed Sayed (Zamalek SC) et Emil Hansson (Heracles). Ils devancent Kevin De Bruyne (Manchester City) et Mike Trélsor (KRC Genk) avec 18 offrandes, ainsi que Lionel Messi (PSG) avec 17.

Enfin, si on regarde la liste chez les jeunes joueurs de moins de 23 ans, avec 12 assists et un score pondéré de 13.8 qui le classe à la sixième place globale, Dejan Kulusevski est en tête. Le Suédois de Tottenham devance Bukayo Saka (Arsenal), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) et Dominik Szoboszlai (RB Leipzig).