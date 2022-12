Kevin De Bruyne, le Père Noël bleu ciel de Manchester City lors d’une campagne caritative

Les fêtes de fin d’année approchent et les vidéos de Noël commencent à affluer sur les réseaux sociaux.

Les clubs de football participent notamment à des actions en tout genre pour aider les plus démunis ou rendre visite à des enfants malades.

Manchester City a publié ce mercredi une vidéo mettant en scène Kevin De Bruyne et son jeune équipier Cole Palmer dans le cadre de l’action "A time for giving". Les deux joueurs sont déguisés en Père Noël, évidemment bleu ciel et non rouge, et ont fait une apparition surprise lors de la visite de jeunes enfants.

Avec son action "A time for giving", le club mancunien entend "financer des milliers d’heures de football gratuites pour les jeunes de Manchester tout au long de l’année 2023".

Un moment particulier pour les jeunes qui ont pu faire dédicacer leurs maillots et réaliser des photos avec le Diable Rouge.