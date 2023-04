Kevin De Bruyne, le King de l’assist, peut-il rêver du record de Ryan Giggs ?

De Bruyne, débarqué à 24 ans, a commencé avec un retard (et un certain handicap) sur ses collègues mais il a tout à fait la capacité de le gommer. Si on pousse le jeu jusqu’au bout, il aura encore besoin de 150 apparitions pour égaler Giggs, 152 pour le dépasser. Soit 5 ans, à un rythme de 30 rencontres par saison.



Grâce à Pep Guardiola et à la philosophie de City ? Pas seulement. Depuis le début de sa carrière affiche des statistiques affolantes dans ce domaine (0,39 assist par match). Et chez les Diables, c’est encore plus dingue puisqu’il a donné 48 passes dé en 99 sélections. Le King de l’assist, on vous disait.