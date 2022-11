Kevin De Bruyne laisse planer le doute : "J’ai 31 ans, je ne sais pas si je serai là au prochain Mondial"

Dans la forme de sa vie depuis de nombreux mois (voire années…) Kevin De Bruyne n’en finit plus d’épater la galerie, en club comme en championnat d’ailleurs. Létal avec Manchester City, il s’érigera comme le fer de lance principal des Diables au Qatar. Un Mondial qui pourrait, selon ses propres dires, être son dernier.

Interrogé par The Independant, le Belge a en effet laissé planer le doute sur son futur en équipe nationale : "J’ai 31 ans, honnêtement, je ne sais pas ce qu’il se passera dans quatre ans. Je ne sais pas si j’y serai…"

Du De Bruyne dans le texte. Un discours franc mais teinté d’une certaine retenue pour ne pas dévoiler à 100% ses desseins personnels. Reste qu’effectivement, en 2026, De Bruyne aura 35 ans et qu’il sera donc plutôt en fin de parcours. Notons, malgré tout, que même à 80% de ses capacités physiques, KDB reste largement au-dessus de la mêlée. En sera-t-il en 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique ? Le doute plane et planera probablement encore quelques temps.

Toujours au micro de The Independant, De Bruyne s’est également projeté vers le Mondial qatari qui arrive à grands pas. Non sans une certaine impatience : "C’est la première fois que mes enfants pourront me voir à un Mondial. Je suis excité, impatient. Ma famille sera là pour la phase de groupes. C’est pour ça qu’ils viennent. Ce sera spécial. Je ne voulais pas qu’ils loupent l’événement."

Espérons que la présence de sa famille suffise à le galvaniser.