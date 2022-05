Kevin De Bruyne : "La Ligue des Nations ? Je n’ai pas vraiment hâte d’y être"

Après Thomas Meunier, c’est au tour de Kevin De Bruyne de critiquer le calendrier et la Ligue des Nations. Le milieu de terrain de Manchester City n’a pas envie de disputer la compétition.

La saison de football touche à sa fin en ce qui concerne les clubs. Dès la semaine prochaine, place à la Ligue des Nations avec les sélections nationales. Une compétition qui pose question avec un calendrier de plus en plus chargé comme l’a confirmé Kevin De Bruyne ce samedi au micro d’Het Laatste Nieuws alors qu’il était présent à la KDB Cup.

"Deux semaines de plus, c’est tout simplement trop long, mais nous les joueurs, nous ne pouvons pas changer cela."

Et le milieu de City de se montrer peu enthousiaste : "Je n’ai pas vraiment hâte car pour moi la Ligue des Nations n’a aucune importance. Ce sont des matchs amicaux. En plus, tout le monde a joué une saison longue et difficile. Mais bon, cela ne sert à rien de dire que nous les joueurs aimerions du repos, cela ne changerait rien. Sur le terrain nous ferons ce que nous devons faire."

La Belgique affronte les Pays-Bas le 3 juin, la Pologne le 8 juin, les Pays de Galles le 11 juin et enfin la Pologne à nouveau le 14 juin. Les deux dernières rencontres auront lieu en septembre.