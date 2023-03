Kevin De Bruyne, homme du match face à l’Allemagne : "Peut-être qu’on avait besoin d’un changement après six ans"

Kevin De Bruyne a le sourire ! Le nouveau capitaine des Diables a réalisé une très belle prestation face à l’Allemagne après avoir été un peu discret contre la Suède vendredi dernier. Deux assists, un but, c’est son sympathique bilan ce mardi soir. Il était forcément positif au micro de Pierre Deprez.

Premières impressions ? "Je pense que c’est important pour nous. Ça faisait très longtemps qu’on n’avait plus gagné contre l’Allemagne. Mais c’est une grande équipe, même s’il manquait quelques joueurs. La première demi-heure c’était vraiment très bien. En deuxième, il y a eu quelques moments plus compliqués mais encore des bons moments. Et ona encore des choses à apprendre des moments plus compliqués. À la fin on s’est vraiment battu pendant ce dernier quart d’heure pour gagner et on a montré un beau visage pour l’équipe."

On a vu des lions sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final : "Dans l’équipe, il y a beaucoup de joueurs qui n’ont pas encore beaucoup joué avec nous. Ils se rendent compte qu’ils ont un coup à jouer, une chance à saisir. On s’est battu ensemble, il manquait encore des petites choses parfois. Ça ne fait qu’une semaine qu’on est ensemble mais c’est bien de commencer comme ça."

La part de Tedesco dans tout ça ? "Il a changé des petites choses au niveau tactique. Parfois on presse, parfois moins. On essaie d’apprendre le plus vite possible."

Un plaisir retrouvé ? Plutôt une nouvelle énergie : "J’ai toujours gardé le plaisir de jouer. Quand on perd des matches, les gens essaient de trouver des choses qui n’existent pas. […] Il y a un peu plus d’énergie dans cette équipe pour le moment. Peut-être qu’après six ans (ndlr. avec Roberto Martinez) on avait besoin d’un changement."