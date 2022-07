Kevin De Bruyne, fan de NBA, démontre ses qualités de basketteur en présaison avec City

Sa précision avec un ballon ne se limite pas qu'au football. Kevin De Bruyne a démontré ses qualités au basket-ball, dans une vidéo postée sur YouTube par Manchester City. On y voit le Diable Rouge et ses coéquipiers João Cancelo et Kalvin Philips s'affronter dans des défis de précision en basket-ball et en mini-golf.

En tant que grand fan de NBA, KDB s'est surtout illustré dans le défi basket. Il l'a remporté sans difficulté avec notamment 5 points de plus que Cancelo. Après un sans-faute sur des paniers de près, De Bruyne convertit à mi-distance, avant de réussir l'une de ses trois tentatives de loin. Maestro !

Au mini-golf, Kalvin Philips s'est montré plus précis pour l'emporter par un coup de moins que le Diable Rouge. Manchester City prépare actuellement sa saison aux Etats-Unis, à Houston (Texas).