Kevin De Bruyne fait son mea-culpa : ​​​​​​​"Je sais que mes réactions ne sont pas toujours les bonnes"

Malgré la victoire face au Canada, la prestation générale des Diables n’a pas rassuré les spécialistes et les supporters, le milieu belge estime que l’équipe n’est pas à son meilleur niveau : “En tant que joueur, il est difficile de tout faire en match. Je comprends parfois d’où vient la critique parce que je pense aussi que nous pouvons parfois faire mieux. Mais sur le plan tactique, nous devons suivre le plan à 100%. Nous savions tous que nous n’avions pas joué un match de haut niveau, mais d’un autre côté c’est bien d'avoir remporté ce match. Il peut y avoir un peu moins de stress maintenant. "

Une défense trop lente et l’absence de Romelu Lukaku sont les grands points d’inquiétude depuis le début du Mondial : "La vitesse de la défense n’est pas un problème pour moi, mais notre niveau est plus faible depuis un certain temps et je m’en inquiète parfois parce que je sais que l’équipe a du potentiel. C’est le moment d’être là et j’espère que notre niveau s’améliorera. Si le niveau reste ainsi, nous n’avons aucune chance de gagner."